لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:10 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.04 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 170.88 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض البلدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان