تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في 2 بنوك أخري، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.81 جنيه للشراء ، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.84 جنيه للشراء ، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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