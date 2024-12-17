تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في 2 بنوك أخري، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.81 جنيه للشراء ، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.84 جنيه للشراء ، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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