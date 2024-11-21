كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن قفز سعره 60 جنيها بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

وقفز سعر الذهب 60 جنيها بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4269 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3735 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3202 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2490 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1779 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132768 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29880 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2639 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأكد نادي نجيب لمصراوي أن الفترة الحالية هي أنسب وقت لشراء الذهب، لمن يمتلكون سيولة حيث أفضل طريق هو الاستثمار في الذهب.

وأوضح أن سعر الذهب سيشهد ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

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