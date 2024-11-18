سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، وزاد الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3098 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.71 % إلى نحو 2607 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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