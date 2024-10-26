عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب