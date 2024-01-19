ارتفاع صاروخي لسعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 195 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 105 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود قفزته في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2373 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3051 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3560 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4069 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 8.01 دولار بنسبة 0.40%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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