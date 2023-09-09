قبل قطع الخدمة.. 6 أيام على نهاية مهلة سداد فاتورة يوليو للتليفون الأرضي

كتب- علاء حجاج:

تتبقى 6 أيام على آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك قبل بدء قطع الخدمة عن غير المسددين مع نهاية هذا الأسبوع، بحسب المهلة المحددة من جانب الشركة المصرية للاتصالات لعملائها.

وتحاسب فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عن استخدام أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات إتاحة سداد الفاتورة بدون غرامات للمستخدمين في يوم 15 يوليو وحتى 14 أغسطس، قبل تحويل الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين مع إتاحة مهلة للسداد حتى يوم الخميس المقبل 14 سبتمبر، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين من بعد هذا الموعد.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

ويمكن سداد فاتورة الخط الارضي بعدة طرق مختلفة، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني، أو المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيا من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق خلال الشهور الأخيرة، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على جميع العملاء إجباريا.