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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11:57 ص السبت 09 سبتمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم السمك البلطي سوق العبور

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