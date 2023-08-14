البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتب- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 17960 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.29%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.82% إلى مستوى 17856 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
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