البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 17960 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.29%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.82% إلى مستوى 17856 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.