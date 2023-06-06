مصادر تكشف عن مفاجآت بمفاوضات السيادي القطري لاقتناص حصة من فودافون مصر

كتب- علاء حجاج:

كشفت مصادر بسوق المحمول عن رغبة جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادي القطري" في الاستحواذ على كامل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وليس جزءا منها فقط.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالمفاوضات، لمصراوي، إن المفاوضات التي تجددت حاليا تدور حول الحصة المباعة، ويرغب الصندوق السيادي القطري في الاستحواذ على كامل الحصة الحكومية في فودافون مصر البالغة 45%، فيما ترغب الحكومة في بيع جزء من الحصة فقط، وهي نقطة خلافية منذ بدء المفاوضات منذ عدة أشهر، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن الصندوق القطري السيادي قد يستعين بواحدة من الشركات المتخصصة التابعة لتنفيذ الصفقة، على أن يعقبها استحواذ على الحصة المتبقية التابعة لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية.

وبحسب السيناريوهات المتوقعة التي أفصحت عنها المصادر لمصراوي، فقد يتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين، المرحلة الأولى سيكون هدفها الحصول على كامل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر أو جزء منها، ما يسمح لهم التواجد بممثلين في مجلس إدارة الشركة لتكون نافذة للتعرف على طبيعة سوق المحمول في مصر وطبيعة المنافسة عن قرب ومن ثم الدخول في مفاوضات مع فوداكوم للاستحواذ على حصتها.

وتتوقع المصادر أن يتم إغلاق الصفقة قبل حلول 30 يونيو المقبل، نظرا لسعي الحكومة المصرية لتوفير استثمارات بقيمة 2 مليار دولار .

وأوضحت المصادر أن الصندوق القطري يسعى لشراء كامل أسهم المصرية للاتصالات لأن الصندوق لا يستهدف السوق المصري كمصدر للربح فقط، لكنه يسعى للتواجد في السوق المحلي من خلال مشغل قوي باعتبار السوق المصري أحد الأسواق المهمة.

وتصل القيمة السوقية لفودافون مصر حاليا، وفق تقديرات المصادر، إلى 3 مليارات دولار مقابل 5 مليارات قبل التعويم السابق.

وتتراوح حصة المصرية للاتصالات في "فودافون مصر" حاليا بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار .

يذكر أنه كان هناك محادثات متقدمة أجراها جهاز قطر للاستثمار في أكتوبر الماضي لاقتناص حصة تبلغ 20% في شركة "فودافون مصر"، وذلك من نصيب شركة المصرية للاتصالات ، وكشفت الشركة المصرية للاتصالات آنذاك ، أنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص استثمار قطر لنحو 2.5 مليار دولار في "فودافون مصر".​