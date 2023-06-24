الإحصاء: 6 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وذكر البيان، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند سجلت نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%، بحسب البيان.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022، هي وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار، وأسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار، وملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار، وقطن بقيمة 76.8 مليون دولار.

واستوردت مصر من الهند خلال عام 2022 عدد من السلع أبرزها لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار، ووقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021-2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.



بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.