التخطيط: مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية يوليو القادم، بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة.

وقالت السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، إن مد فترة التقديم جاء استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها المبادرة لإتاحة وقت أكبر خاصة مع تداخل العديد من المناسبات والاجازات خلال الفترة المخصصة للتقديم، وهوما يسمح لمختلف الجهات من المؤسسات وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد بهدف تحسين النماذج الخاصة بمشروعاتهم المقدمة على منصة المبادرة.

وأشارت السعيد، إلى عقد المبادرة العديد من البرامج التدريبية -أونلاين- في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع في استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

وقال هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المبادرة تقدم عدد من الندوات التدريبية والتوعوية بالأقاليم لشرح المعايير الفئات المستهدفة من المبادرة وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية، وماهية المكون الذكي والمكون الأخضر ومعيار تكافؤ الفرص بفئه مشروعات المرأة.

وأوضح بدر، أنه رغبة من المبادرة في اتباع نهج الحكومة المصرية التشاركي فقد تم التعاون مع وزارة التعليم العالي لإدراج طلبة الجامعات بالجمهورية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، ومن ثم تقديم عدد من الندوات الخاصة بالمبادرة بعدد 9 جامعات على مستوي المحافظات.

وأشار بدر، إلى أن التعاون واللقاءات مع الجهات المختلفة لنشر ثقافة الوعي بالتغيرات المناخية أدى لزيادة عدد المتقدمين للمبادرة، لافتا إلى التعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة ودمياط والأقصر، والتعاون مع محافظة شمال سيناء، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لتقدم مشروعات الطلبة بالمبادرة، وجامعة حورس، وجامعة دمياط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة البيئة والاتصالات، والبريد المصري، واتحاد الصناعات، والرقابة المالية، ومنظمات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنتدى الاستدامة والأعمال الحكومية، ومكتبة الإسكندرية ، ومؤتمر بيئة الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء.

وتم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار من رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.