الإحصاء: 15.8% زيادة بصادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء 4.730 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 4.084 مليون دولار في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل، وفقا للبيان.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيا: بلغـت قيمـة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبة 25.7% من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغـت قيمـة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبة 19.6% من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبة 17.4% من إجمالي التكتل.

4- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 7.5% من إجمالي التكتل.

5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبة 6.5% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1.ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 495 مليون دولار ) بنسبة 27.6%من إجمالي أهم السلع.

2.لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (446 مليون دولار ) بنسبة 24.9% من إجمالي أهم السلع.

3.أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من إجمالي أهم السلع.

ثانيا: الواردات:

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1.144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1.092مليون دولار عن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 4.8%.

- وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل، بحسب البيان.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1-السودان: بلغت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبة 44.1% من إجمالي التكتل.

2-كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبة 26.9% من إجمالي التكتل.

3-ليبيا: بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبة 7.8% من إجمالي التكتل.

4-تونس: بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبة 6.3 % من إجمالي التكتل.

5- بنين: بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبة 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1.بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات (281 مليون دولار ) بنسبة 31.5% من إجمالي أهم السلع.

2.حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206 مليون دولار ) بنسبة 23.1% من إجمالي أهم السلع.

3.قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3% من إجمالي أهم السلع.