المالية: إتاحة 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

وذكر أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مضيفا أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين احتياجات مصر خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.