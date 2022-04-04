"إيديتا" تخطط لزيادة استثماراتها في المغرب بحوالي 170 مليون درهم

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها تخطط لزيادة استثماراتها في المغرب بحوالي 170 مليون درهم مغربي، خلال احتفالية قامت بها الشركة أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، فإن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس المال إلى 100 مليون درهم وشراء خط إنتاج جديد لصناعة الكيك من إيديتا مصر.

وأضاف البيان، أن حضر الاحتفالية السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان، والمهندس هاني برزي وأعضاء مجلس إدارة شركتي الصناعات الغذائية بمصر والمغرب ومجموعة ديسلوج.

وكانت إيديتا افتتحت مصنع تابع للشركة في المغرب بنهاية العام الماضي بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، وبدأ التشغيل للمصنع في ديسمبر 2021.

ووفقا للبيان، فإن مجوعة شركات إيديتا تمتلك حوالي 76% من شركة "إيديتا للصناعات الغذائية - المغرب"، بينما تبلغ حصة مجموعة "ديسلوج" حوالي 20%.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.