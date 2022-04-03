Masrawy logo white

إعلان

هشام توفيق يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي

12:01 م الأحد 03 أبريل 2022
هشام توفيق يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيماء حفظي:

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جاريث بايلي Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب توفيق عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد.

وقدم توفيق عرضًا حول أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك ملامح جهود إعادة الهيكلة والإصلاح في النواحي الإدارية والفنية والمالية، مؤكدًا تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما عرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات متنوعة منها المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وصناعة مكونات المركبات الكهربائية وتطوير البطاريات ونظم التحكم، بالإضافة مشروع تصنيع الأمونيا الخضراء في شركات الأسمدة التابعة، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتضمن العرض فرصًا متعددة للاستثمار من بينها الفنادق والمركبات الكهربائية والغزل والنسيج.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 " بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.

وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر والتطور الذي تشهدهع العديد من القطاعات، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
وزارة قطاع الأعمال هشام توفيق بريطانيا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. موجة حارة جديدة خلال أيام.. تحذيران من الأرصاد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا