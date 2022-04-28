البورصة تقفز 3.1% بنهاية تعاملات الخميس.. ومحلل: تكليفات الرئيس السبب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.07% إلى مستوى 11047 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 2.74%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 51.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 29.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 80.7 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة يرجع إلى توجيهات الرئيس للحكومة أمس الأول بوضع خطة للنهوض بالبورصة، مما دفع المستثمرين للاتجاه لشراء الأسهم خلال جلسة اليوم الخميس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول الثلاثاء، توجيه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% إلى مستوى 10718 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.