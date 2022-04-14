15 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر بمنتصف التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعه مع منتصف التعاملات، وانخفض الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، مع هبوط المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 8 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، لتصبح قيمة الانخفاض 15 جنيهًا حتى الآن للجرام الواحد مقارنة بمساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 673 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 866 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1010 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1154 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1969 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.44%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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