Masrawy logo white

إعلان

عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر ببداية التعاملات

10:11 ص الأحد 10 أبريل 2022
عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر ببداية التعاملات

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.
وكان سعر جرام الذهب صعد 4 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 665 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 855 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 998 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1141 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.
وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1947 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.81%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر ببداية التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا