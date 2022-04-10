عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب صعد 4 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 665 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 855 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 998 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1141 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1947 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.81%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.