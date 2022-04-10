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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق الجملة

10:12 ص الأحد 10 أبريل 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق الجملة

سعر السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.
وسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 29 و35 جنيها.
وبقى سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 45 و65 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و65 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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