سعر الذهب اليوم الخميس بمصر يواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع خلال منتصف تعاملات اليوم معوضا خسائره الصباحية، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة خلال تعاملات اليوم حتى الآن 4 جنيهات للجرام.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي ضعيفة بسبب تذبذب في السعر حاليا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 851 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 973 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة انخفاض قدرها 0.13% مقارنة بختام تعاملات أمس، إلى 1926 دولار للأوقية، في الساعة 4:17 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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