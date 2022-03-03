أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

سعر الذهب اليوم الخميس بمصر يواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية

05:14 م الخميس 03 مارس 2022
سعر الذهب اليوم الخميس بمصر يواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع خلال منتصف تعاملات اليوم معوضا خسائره الصباحية، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة خلال تعاملات اليوم حتى الآن 4 جنيهات للجرام.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي ضعيفة بسبب تذبذب في السعر حاليا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 851 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 973 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة انخفاض قدرها 0.13% مقارنة بختام تعاملات أمس، إلى 1926 دولار للأوقية، في الساعة 4:17 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21

الخبر التالى:

نيفين جامع: 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث في دمياط ورفع كفاءتها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا