نيفين جامع: 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث في دمياط ورفع كفاءتها

وزير الاتصالات يبحث مع عدد من الشركات العالمية فرص الاستثمار في مصر



كتب- مصطفى عيد:

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت نيفين جامع، خلال الافتتاح، إن الجهاز قدم دعمًا تمويليًا لنحو 5 آلاف مشروع صغير تعمل في مجال تصنيع وتجارة الأثاث والموبيليا والمنتجات الخشبية في نطاق محافظة دمياط، خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى نهاية 2021 (7 سنوات)، بحوالي 220 مليون جنيه.

وأضافت أن هذه التمويلات ساهمت في تعزيز إنتاجية القطاع وحسنت من أحوال العاملين بتجمع الأثاث، ووفرت 15702 فرصة عمل جديدة.

وذكرت جامع أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط، لدعم أصحاب مصانع وورش الأثاث في المحافظة، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعة الوطنية ودعم الأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليًا وفنيًا، باعتباره تكتلًا إنتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في مجال التصدير.

وأوضحت أن تنظيم المعرض بشكل دوري في القاهرة يتيح المزيد من الفرص التسويقية المميزة لسكان ورواد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، ويلبي احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.

وأكدت جامع حرص جهاز تنمية المشروعات على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم كافة إلى أصحاب المشروعات، سواء خدمات مالية أو غير مالية.

وذكرت أن من بين تلك الخدمات التسويق وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة للمشاركة في المعارض المركزية، بما ينعكس على تعزيز إنتاجية تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لمنتجات تلك المشروعات.

وقالت جامع إنه من المقرر مشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط في معرض "صُنع في دمياط" المميزة بجودة منتجاتها وأخشابها وأسعارها التنافسية، معظمهم استفادوا بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

وأضافت أن تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمات مالية وغير مالية، وكانت بمثابة قوة دفع لأصحاب تلك المشروعات وصولًا بمنتجاتهم إلى مرحلة التسويق والمشاركة في المعارض.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات بدأ خطته في النهوض بقطاع الأثاث في دمياط، برفع الوعي للعاملين في تجمعات الأثاث وتعريفهم بالخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الجهات المختلفة بالدولة، وذلك من خلال إعداد وتنظيم ورش عمل وندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهات المختلفة بالدولة.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تتضمن توعية المنتمين لقطاع الأثاث وأصحاب الصلة بأفضل الممارسات الدولية في تنمية الصناعات الحرفية عالميا، فيما تم عقد دروات تدريبية للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة على أفضل الممارسات الدولية على تنمية التجمعات الانتاجية وذلك على أيدي خبراء من دولة الهند، حيث تم خلال التدريبات على التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأثاث.

وأكدت جامع أن الجهاز ركز أيضًا على رفع القدرات التنافسية للمصنعين والجمعيات الإنتاجية، بتوعيتهم بإجراءات التصدير والمشاركة الفعالة في المعارض واليات العرض وأساليب الترويج والتسويق الحديثة والتطبيقات الحديثة المستخدمة في التسويق والترويج للمنتجات، كالتصوير الاحترافي للمنتجات وتصميم المواقع الإلكترونية، بجانب تدريبهم على الإجراءات المالية والإدارية.

وأضافت أنه تم إجراء تدريب فني متخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتجمع صناعة الأثاث بدمياط، عقد بمقر مركز تكنولوجيا الاثاث بالمدينة وعلى أيدي خبراء عالميين من خلال 5 دورات تدريبية، تم خلالها التدريب على استخدام أنواع حديثة من مدخلات الإنتاج من الأخشاب المصنعة وبدائل الأخشاب الطبيعية، والتدريب على استخدام وصيانة الآلات والمعدات.

كما تضمنت هذه الفعاليات التدريب على الدهانات الحديثة الصديقة للبيئية وتقنيات التشطيب والتنجيد والتصميمات العالمية باستخدام النظم المتطورة، وتضمن البرنامج كذلك نقل خبرات المدربين الدوليين القائمين على تنفيذ البرنامج إلى مدربين وخبراء مصريين (TOT) لتكرار الدورات التدريبية بشكل مستمر، بحسب نيفين جامع.