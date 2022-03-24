سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، رغم ارتفاعه عالميا وذلك بسبب التراجع الذي شهده الدولار مقابل الجنيه اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر الدولار اليوم 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 657 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1965 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.07%، في الساعة 4:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب