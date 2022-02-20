سعر الذهب اليوم في مصر عند أعلى مستوى له منذ العام الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وبحسب نجيب فإن سعر جرام الذهب بالسوق المحلي حاليا وصل لأعلى مستوى له منذ منتصف العام الماضي.

وتوقع نجيب مزيد من الارتفاع لسعر الجرام بالسوق المحلي غدا الاثنين، مع أولى جلسات البورصة العالمية.

ويتأثر سعر جرام الذهب في مصر بالسعر في البورصات العالمية.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نجيب.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 830 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، حوالي 1898 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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