ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري صغير الحجم 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وهبط سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.