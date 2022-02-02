ارتفاع أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:16 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
ارتفاع أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضروات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة بين 75 قرشا و4.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو البسلة جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات، بزيادة 4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

البسلة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الجملة سعر الطماطم سعر البطاطس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ​48 ساعة تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا