ارتفاع أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 11 صنفا من الخضروات والفاكهة بين 75 قرشا و4.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو البسلة جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات، بزيادة 4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

البسلة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.