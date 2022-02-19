قفزة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر.. وجرام 21 يبلغ 830 جنيهًا

كتبت-دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعه خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا واقترابها من 1900 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 3 جنيهات مقارنة بتعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وكان السعر قد ارتفع بقيمة 3 جنيهات في الصباح، و3 جنيهات أخرى خلال تعاملات الظهيرة ليسجل ارتفاعًا 6 جنيهات على مدار اليوم.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 554 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 948 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب عالميًا تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-مستقرًا عند سعر 1898.4 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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