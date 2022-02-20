تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وانخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، وذلك بعد قفزتها في تعاملات السبت.

وكان سعر جرام الذهب قفز 6 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 829 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 947 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6632 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، حوالي 1898 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.