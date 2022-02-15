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لأول مرة.. قطاع الأعمال تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بالشركات

10:51 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
لأول مرة.. قطاع الأعمال تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بالشركات

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتبت شيماء حفظي:
وافق مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10 % و 12%؜ تصرف بالكامل نقداً.
وقد تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.
وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
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