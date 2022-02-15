معدل البطالة يتراجع إلى 7.4% في الربع الرابع من 2021

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة طفيفة مسجلًا 7.4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.5% في الربع الثالث من العام نفسه، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وارتفع بذلك معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الربع المماثل من عام 2020 والذي سجل 7.2%.

وسجلت قوة العمل 29.653 مليون فرد من حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2021، مقابل29,380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,487مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,166 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الرابع وانخفاض المتعطلين بمقدار 11 ألف متعطل مما أدى لزيادة قوة العمل بمقدار 273 ألف فرد.

وبلغ تقدير المتعطلين 2.2 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل مقــابـل 2,211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بإنخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبـارتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,6٪0