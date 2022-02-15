البورصة تعاود الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 11437 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط دام لمدة ثلاثة جلسات على التوالي.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة هبط 0.3% إلى مستوى 11403 نقاط، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.
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