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البورصة تعاود الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:37 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
البورصة تعاود الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 11437 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط دام لمدة ثلاثة جلسات على التوالي.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة هبط 0.3% إلى مستوى 11403 نقاط، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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