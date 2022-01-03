أسعار اللحوم ترتفع بسبب أعياد الميلاد وزيادة الطلب

كتبت-دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار لحم الضأن ارتفعت بنحو 10 جنيهات للكيلو، نتيجة زيادة الطلب عليها مع اقتراب أعياد الميلاد.

ويتراوح سعر كيلو الضأن بين 170 و180 جنيها، مقابل 160 و180 جنيها الشهر الماضي، بحسب عبد الباسط.

وأرجع عبد الباسط، زيادة الإقبال بسبب أن أغلب محال المشويات والمطاعم تستخدم لحم الضأن بسبب سرعة تجهيزه وتسويته.

وأضاف أن كيلو اللحم الكندوز استقر عند 170 و180 جنيهًا بالمناطق الشعبية، بينما تراوح سعر الكيلو في المناطق الراقية ولدى "الجزارين الأفرنجي" بين 180 و195 جنيها بحسب القطعية.

وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعات خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض في الأسواق بسبب نقص استيراد المواشي الحية بسبب تداعيات فيروس كورونا.