أسعار اللحوم ترتفع بسبب أعياد الميلاد وزيادة الطلب

01:22 م الإثنين 03 يناير 2022
أسعار اللحوم ترتفع بسبب أعياد الميلاد وزيادة الطلب

محل جزارة

كتبت-دينا خالد:
قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار لحم الضأن ارتفعت بنحو 10 جنيهات للكيلو، نتيجة زيادة الطلب عليها مع اقتراب أعياد الميلاد.
ويتراوح سعر كيلو الضأن بين 170 و180 جنيها، مقابل 160 و180 جنيها الشهر الماضي، بحسب عبد الباسط.
وأرجع عبد الباسط، زيادة الإقبال بسبب أن أغلب محال المشويات والمطاعم تستخدم لحم الضأن بسبب سرعة تجهيزه وتسويته.
وأضاف أن كيلو اللحم الكندوز استقر عند 170 و180 جنيهًا بالمناطق الشعبية، بينما تراوح سعر الكيلو في المناطق الراقية ولدى "الجزارين الأفرنجي" بين 180 و195 جنيها بحسب القطعية.
وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعات خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض في الأسواق بسبب نقص استيراد المواشي الحية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
أسعار اللحوم شعبة القصابين هيثم عبد الباسط سعر كيلو اللحم الضاني سعر كيلو اللحم الكندوز

الخبر التالى:

بعد تسجيل رقم تاريخي.. تطور إيرادات قناة السويس في آخر 5 سنوات (جراف)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ48 ساعة بعد موجة الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا