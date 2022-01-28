المستثمرون الخمسة.. البورصة تطلق قصصا للأطفال عن الاستثمار بسوق المال

04:15 م الجمعة 28 يناير 2022
المستثمرون الخمسة.. البورصة تطلق قصصا للأطفال عن الاستثمار بسوق المال

البورصة

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كتبت - شيماء حفظي:
تطلق البورصة، مجموعة "المستثمرون الخمسة" وهي أول مجموعة قصصية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسات الادخار والاستثمار بسوق المال، الأحد المقبل.
وقالت البورصة في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تتكامل هذه الخطوة مع جهود إدارة البورصة المستمرة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع المصري، وخاصة فئة الشباب منهم، بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية.

وأضافت أن هذا يأتي بالتوازي مع جهود تعريف الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية بإجراءات رحلة القيد والطرح والتداول بسوق الأوراق المالية وذلك للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو ومن ثم التشغيل وزيادة الانتاجية، ذات مستهدفات خطط الحكومة المصرية التنموية.

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