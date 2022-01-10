توقعات بارتفاع أسعار الجبن 25% بسبب زيادة الألبان

كتبت-دينا خالد:

توقع رامي المنوفي، سكرتير شعبة الألبان بغرفة اسكندرية التجارية، ارتفاع أسعار الجبن الأبيض بنحو 25% خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع أسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن.

وقال لمصراوي أن أسعار الألبان البقري، المستخدمة في صناعة الجبن، شهدت ارتفاعا بنحو 25% خلال الأشهر الماضية، ووصل سعر الكيلو خلال يناير الجاري إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات نوفمبر الماضي.

وأوضح المنوفي أن ارتفاع أسعار اللبن سيستمر هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وهي المكون الرئيسي لتكلفة اللبن، بعد أن تخطت نسبة الزيادة بها 40%.

وتوقع أن ترتفع أسعار الجبن، بنفس قيمة زيادة الألبان بنحو 25%.

وتابع المنوفي، أن إنتاج مصر من الحليب لا يكفي الاستهلاك لذلك تستورد مصر كميات كبيرة من اللبن البودرة.