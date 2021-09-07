تفاصيل اجتماع مرتقب غدًا لمناقشة تصدير الغاز المصري إلى لبنان

كتب-أحمد السيد:

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الاجتماع المزمع عقده غدًا في العاصمة الأدرنية بين وزراء البترول والثروة المعدنية في مصر، والطاقة الأردنية، والنفط والثروة المعدنية في سوريا، والطاقة والمياه في لبنان، سيناقش إمكانية تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش إمكانية زيادة كميات الغاز المصري الموردة إلى السوق الأردني.

وقال المصدر إن المباحثات لا تزال في البداية، والاجتماع سيناقش حجم احتياجات السوق اللبناني من الغاز المصري، بالإضافة إلى الكميات التي ترغب الأردن في زيادتها خلال الفترة المقبلة، لزيادة قدرتها من توليد الطاقة الكهربائية.

وأبدت سوريا استعدادها لتلبية طلب لبناني بـ"تمرير" الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها، في إطار خطة أمريكية قد تستثني لبنان من العقوبات على سوريا.

جاء ذلك في أول زيارة رسمية لبنانية إلى سوريا منذ عقد، والتي اجريت خلال بداية الأسبوع الحالي.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون هاتفيا قرار بلادها بمساعدة لبنان على توفير الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

وأوضحت السفيرة الأمريكية، أنه"سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان"، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

وسيتم نقل الغاز المصري إلى لبنان، من خلال مشروع خط الغاز العربي، الذي تم الاتفاق على إنشائه في العام 2000، والذي من المفترض أن يتولى نقل الغاز المصري إلى دول المشرق العربي، ومنها إلى أوروبا بطول 1200 كيلومتر، حيث أنه في العام 2003، تم تدشين المقطع الأول من الخط، الذي يربط مدينة العريش المصرية بالعقبة الأردنية، بينما في العام 2008 تم الانتهاء من استكمال مسار الخط داخل الأراضي السورية وصولا إلى طرابلس في لبنان.