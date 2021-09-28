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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:14 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والبصل بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البصل الكوسة الفاصوليا الملوخية الجوافة الكانتلوب

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