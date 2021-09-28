أسعار الذهب العالمية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1740.9 دولار، بانخفاض قدرة 9.2 دولار، في الساعة 9:16 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1750.1دولار في ختام جلسة أمس.