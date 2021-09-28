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أسعار الذهب العالمية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1740.9 دولار، بانخفاض قدرة 9.2 دولار، في الساعة 9:16 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1750.1دولار في ختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أوقية الذهب الذهب

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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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