أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر لليوم الثاني والجرام ينخفض 6 جنيهات

كتبت - شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ليخسر الجرام 6 جنيهات في يومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 774 جنيهًا مقابل 777.5 جنيه.

وخلال اليومين، تراجع الذهب 6 جنيهات، منخفضا من 780 جنيها للجرام خلال تعاملات الأربعاء الماضي.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 663.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 884.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6192 جنيها.

وعالميا، عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 175473 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أمس الخميس عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.