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تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:53 ص السبت 18 سبتمبر 2021
تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 44ر166 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 88ر34584 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 76ر40 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 99ر4432 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر137 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 97ر15043 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي

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