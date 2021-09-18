تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 44ر166 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 88ر34584 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 76ر40 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 99ر4432 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر137 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 97ر15043 نقطة.​