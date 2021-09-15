منافس ثالث يقدم خدمات الهاتف الأرضي في مصر قبل نهاية العام الجاري

كتب- علاء حجاج

ينتظر سوق خدمات الهاتف الأرضي دخول منافس ثالث قبل نهاية العام الجاري، وذلك مع اتجاه شركة فودافون مصر لإطلاق الخدمة قبل انتهاء عام 2021، ليصبح أمام مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر ثلاث خيارات من مقدمي خدمات الهاتف الأرضي وهم "المصرية للاتصالات - اتصالات مصر - فودافون مصر".

وقال مصدر بشركة فودافون مصر، إن الشركة تخطط لإطلاق خدمة الهاتف الأرضي قبل نهاية العام الجاري لعملائها في مصر.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الشركة بدأت التجارب الفنية للخدمة وتعمل حاليا على تجهيز الحلول الفنية لتقديم الخدمة في أفضل صورة لعملائها.

وأوضح المصدر أن تقديم الخدمة سيتم عبر الشركة المصرية للاتصالات، بموجب الرخصة التي حصلت عليها الشركة في 2016 كمشغل افتراضي لخدمات الهاتف الأرضي.

فودافون ليست الوحيدة التي ستوفر خدمة الهاتف الأرضي، بجانب المصرية للاتصالات، حيث سبقتها شركة اتصالات مصر، والتي بدأت التشغيل التجريبي لخدمة الهاتف الأرضي بنهاية عام 2018، وتقدمها حاليا للعملاء بشكل طبيعي.

وكذلك حصلت شركة أورنج مصر على رخصة لتقديم الهاتف الأرضي كمشغل افتراضي إلا أنها لم تعلن عن موعد تقديمها للخدمة لعملاء سوق الاتصالات حتى الآن.

وحصلت شركات الاتصالات الثلاثة "فودافون - أورنج - اتصالات" على تراخيص لتقديم الهاتف الثابت الافتراضي في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2016 مقابل 11.262 مليون دولار لكل منهم.

وجاء ذلك ضمن تراخيص الجيل الرابع التي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال عام 2016، والذي بموجبه حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخص تقديم خدمات الهاتف المحمول افتراضيا وأطلقت حينها خطوط WE.