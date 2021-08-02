Masrawy logo white

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

10:53 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 19 و23 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 70 و80 جنيها، وصعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا ليتراوح بين 49 و53 جنيها.

وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

الخبر التالى:

معيط: تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات لتلبية احتياجات المواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - تستمر 48 ساعة.. بيان عاجل من البيئة بشأن مستويات تلوث الهواء خلال الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا