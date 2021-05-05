تنظيم الاتصالات يمنح "بي تي" ترخيصا لخدمات ربط المؤسسات بفروعها بالخارج

كتب- علاء حجاج:

منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركة "بي تي للاتصالات- إيجيبت" ترخيصا لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولي.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، وقع الترخيص المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وخالد محمد أبو سلامة مدير شركة بي تي للاتصالات- إيجيبت.

وتستطيع الشركة بموجب هذا الترخيص توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعها في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقا لأعلى المعايير الدولية المطبقة.

ووفقا للبيان، توفر هذه الرخصة أيضا إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وتعد شركة بي تي للاتصالات- إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، بحسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تقدم شركة بي تي للاتصالات للحصول على الترخيص يعد دليلا على ما يتمتع به سوق الاتصالات المصري من عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وما يشهده السوق من نمو وتطور مستمر.

وأضاف أن ذلك يعكس نظرة المستثمرين الأجانب للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير البيئية الاستثمارية الجاذبة.