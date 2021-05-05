باقي 10 أيام.. ماذا يحدث إذا لم تسدد فاتورة الهاتف الأرضي في مواعيدها؟

كتب- علاء حجاج:

تنتهي فترة السماح التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات من أجل سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل 2021 خلال 10 أيام دون إجراءات على الخط.

وفي حالة عدم سداد العميل الفاتورة قبل يوم 15 مايو سيتم تحويل خط الأرضي لاستقبال المكالمات فقط ولن يستطيع إجراء أي مكالمات.

وفي حالة استمرار التأخر في سداد الفاتورة تبدأ الشركة في 15 يونيو المقبل في فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتا من الخدمة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أصدرت فاتورة شهر أبريل 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

ويمكن للعميل الاستعانة بوسائل الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، لتجنب التعرض للطقس الحار في نهار رمضان.

ويمكن سداد الفاتورة بإحدى الوسائل التالية:

"الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة- تطبيق ماي وي- مراكز المصرية للاتصالات WE (السنترالات)- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي- مصاري- مكاتب البريد- خدمة فودافون كاش- خدمة فوري- خدمة سداد- خدمة Bee- خدمة خدماتي- خدمة أمان- خدمة الأهلي ممكن".