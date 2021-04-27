التجاري الدولي يطلق خدمة صرف القروض متناهية الصغر من خلال المحفظة الذكية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر، عن إطلاق خدمة صرف وتحصيل القروض متناهية الصغر لعملائه عن طريق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، فإنه بموجب هذا التعاون سيقدم البنك خدمة المحفظة الذكية، وبطاقات ميزة، والحسابات البنكية لعملاء الجمعية لاختيار الوسيلة الرقمية التي تناسبهم لاستقبال القروض من خلالها.

وتتيح المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي العديد من المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول مثل تحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية أخرى في مصر، ودفع الفواتير (الكهرباء والغاز والمياه والتليفون المحمول والإنترنت)، والشراء أون لاين عبر بطاقة أونلاين الافتراضية.

كما تتيح الشراء باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات المالية للأفراد وبذلك يقدم البنك التجاري الدولي لعملاء القروض متناهية الصغر منتجات بنكية متنوعة تتيح لهم الدخول والاستفادة من المنظومة البنكية الرسمية للدولة.

ويهدف ذلك إلى ضمان تسهيل صرف القروض وتحصيل الأقساط دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الجمعية، وفقا للبيان.

وأشار البنك إلى أن تقديم هذه الخدمة تأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم الخدمات الإلكترونية، ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي وسرعة التحول الرقمي.

وتقدم جمعية رجال أعمال الإسكندرية هذه الخدمة لعملائها بالبنك التجاري الدولي وتتيح لعملائها فرصة التسجيل إلى المحفظة من أي فرع من فروع الجمعية.

كما سيقدم البنك بالتعاون مع الجمعية حزمة من منتجات الصرف والتحصيل، تشمل صرف القروض عن طريق التحويل إلى الحسابات والمحفظة الذكية من البنك وحسابات البريد المصري من خلال غرفة المقاصة الآلية المصرية (EG-ACH).

وأكد البنك على أن هذه الخدمات تعتبر خطوة مبدئية لتعميق التعاون بين البنك والجمعية والتي تعد أكبر مؤسسة تمنح قروض متناهية الصغر لقاعدة عملاء تتكون من أكثر من 500 ألف عميل في أربعة عشر محافظة بأكثر من 90 فرع، وقد تم منح قروض متناهية الصغر بإجمالي 20 مليار جنيه.

ويمكن للجمعية تحصيل أقساط القروض من عملائها عن طريق الخصم المباشر من خلال غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) من الحسابات البنكية أو خدمة الخصم من المحفظة الذكية من البنك من خلال خاصية "طلب الدفع" (Request to Pay).

ويهدف ذلك للتيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم. كما سيقدم البنك نقاط البيع (POS) الخاصة به لجميع فروع الجمعية لتكون وسيلة رقمية أخرى يتم خصم قسط القروض من خلالها.

وقال محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي - مصر، إن البنك يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة رائدة في السوق المصري.

وأشار فرج إلى حرص البنك دائمًا على تصميم المنتجات الأكثر ملاءمة لكل شريحة من المصريين من خلال العمل على التفاعل المباشر مع الفئات المختلفة لفهم احتياجاتهم، واكتساب المزيد من الأفكار حول كيفية خدمتهم.

ويؤمن البنك أن الوصول إلى شريحة كبيرة لا يقتصر على تقديم أحدث التقنيات فقط، ولكن بطرح الخدمات الملائمة للشرائح المختلفة والتي تلبي احتياجاتهم، بحسب فراج.