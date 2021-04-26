أسعار الذهب العالمي تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1778.05 دولار، في تمام الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع نحو 1883.9 دولار، بحسب بلومبرج.