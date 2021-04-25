بدءا من غد.. تعرف على جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتم تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على 3 أيام، وفقا لما قالته وزارة المالية في بيان سابق.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة غدا الاثنين 26 أبريل، والتي تتمثل في التالي:

(صورة مرتبات 26 أبريل)

كما تقرر بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في 20 وزارة وهيئة بعد غدٍ الثلاثاء 27 أبريل، والتي تتمثل في التالي:

(صورة مرتبات 27 أبريل)

وسيتم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء المقبل 28 أبريل، والتي تتمثل في التالي:

(صورة مرتبات 28 أبريل)

كما خصصت وزارة المالية يوم الخميس 29 أبريل لصرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والجهات الأخرى الذين لم يصرفوا رواتبهم في الأيام الثلاثة.

(صورة مرتبات 29 أبريل)

وطالبت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.