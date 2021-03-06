الضرائب توفر وسائل مساعدة لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وضعت كافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالي، بعد صدور قرار بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا.

وأضاف عبد القادر، أن هناك فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

وأشار عبد القادر، إلى أن المصلحة تقدم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.

وأوضح عبد القادر، أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلي جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين من خلال توفير 20 منفذ ( شباك ) بالقاعة، وتقديم الدعم الفني لهم في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وتابع عبد القادر، أن المصلحة وضعت الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov .eg، وكذلك وضعت دليل لخطوات التسجيل على المنظومة الإلكترونية، ودليل لسداد الاشتراك .

وأشار عبد القادر، إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن 16395، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري.

ويرى عبد القادر، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في تحصيل مستحقات الدول.

وأوضح عبد القادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.