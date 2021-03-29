تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 10 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي جنيها واحدا، اليوم ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.