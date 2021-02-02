أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدً بـ 1.46 مليار جنيه لإنشاء "قطامية كريكس"

11:16 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدً بـ 1.46 مليار جنيه لإنشاء "قطامية كريكس"

شركة السويدي إليكتريك

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، إن شركة رواد الهندسة الحديثة إحدى شركاتها والمملوكة لها بنسبة 51%، وقعت عقدًا لصالح شركة ستارلايت للتطوير العمراني والسياحة بقيمة 1.46 مليار جنيه.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن توقيع العقد كان أمس، وذلك لإنشاء مشروع قطامية كريكس بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الشركة في البيان أن المشروع سينفذ خلال 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

شركة السويدي إليكتريك قطامية كريكس التطوير العمراني

الخبر التالى:

فيزيتا تطلق خدمة الصيدلية الإلكترونية رسميًا في محافظتي القاهرة والجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​​استقرار ثم اضطراب.. تعرف على الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الجمعة (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا