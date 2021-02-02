تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدً بـ 1.46 مليار جنيه لإنشاء "قطامية كريكس"

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، إن شركة رواد الهندسة الحديثة إحدى شركاتها والمملوكة لها بنسبة 51%، وقعت عقدًا لصالح شركة ستارلايت للتطوير العمراني والسياحة بقيمة 1.46 مليار جنيه.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن توقيع العقد كان أمس، وذلك لإنشاء مشروع قطامية كريكس بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الشركة في البيان أن المشروع سينفذ خلال 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.