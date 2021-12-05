تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات

كتبت- ِشيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد بشكل طفيف في الساعات الأولى من بداية التعاملات، هبط الجرام جنيها واحدا مقارنة بأسعار أمس.

تذبذب سعر جرام الذهب خلال تعاملات أمس بين الصعود والهبوط.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، فإن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي تتسم بالهدوء، مشيرا إلى أن هذا الوضع طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام بالسوق.

سعر الذهب اليوم:

تراجع سعر الذهب عيار 14 نحو 522 جنيها للجرام.

وهبط سعر عيار 18 إلى 671 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر عيار 21 نحو 783 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 895 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، عند مستوى 1783 دولارًا للأوقية.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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